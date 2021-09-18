地底若傳出詭異哭聲，不少人恐怕都會被嚇到。美國佛羅里達州一名男子在餐廳吃完飯準備離開時，突然聽到附近傳出哭聲，機警的他往聲源走去，發現聲音竟來自地底，且有一名裸女困在下水道裡，雙腳還被綁在一起，嚇得他趕緊報警。

根據《紐約郵報》報導，佛羅里達州麥爾茲堡（Fort Myers）一名男子15日下午，準備離開位於南克里夫蘭大道一間印度燒烤店，發現附近傳來怪聲，似乎有人邊哭邊求救，他跟著聲源走去，竟在下水道發現一名裸女，男子見狀趕緊報警。

監視器畫面可見，男子當時邊打電話邊走過停車場，發現異狀後便停下來查看，隨後從下水道口找到裸女，警消人員接獲報案後，立即趕往現場，使用工具移除下水道厚重的金屬蓋，成功將女子救出，發現她不只全身赤裸，而且雙腿還被用皮帶綑綁，不過女子為何會受困下水道，目前仍是一個謎，因為女子始終不願配合，也不回答警方問題。

警方調查後發現，女子是一名街友，8月時曾留宿當地一間汽車旅館Travelodge，不過旅館人員對她都沒印象，而同樣住在Travelodge的目擊者布朗（Tim Brown）受訪表示，「不可能有人可以把自己綁成這樣，再爬進下水道，我剛將這件事告訴我的女友，她說以後絕不會獨自一人經過這裡，這件事情真的很可怕」。