民進黨立委林楚茵的「台灣好聲茵」台匈友好特輯，適逢中秋連假，邀請匈牙利代表劉世忠許受訪，劉世忠好廚藝眾所皆知，更常以料理做國民外交，劉世忠表示，目前規劃10月或明年1月在匈牙利舉辦台南美食展；到時讓台南牛肉湯跟匈牙利牛肉湯大車拼一下。

林楚茵身兼台灣與匈牙利國會友好聯誼會會長；林楚茵說，中秋節許多民眾會前往台南品嘗最道地的牛肉湯，不過其實，全世界觀光客去到匈牙利，必吃的也是牛肉湯！雖然台灣與匈牙利相差了8907 公里，在美食上卻是英雄所見略同。

台灣跟匈牙利政治、外交關係，很多地方都要去打破，外交不要忽視台灣有軟實力外交，美食就是很的軟實力外交，「因為我自己也很喜歡煮、喜歡吃」。

匈牙利牛肉湯很有名，代表匈牙利精神，有牛肉、馬鈴薯、用牛骨去熬很久，熬好湯上面撒上起司跟匈牙利著名的紅椒粉，就像台南牛肉湯一樣，都是平民小吃。

他說作為台灣第一位政治任命的匈牙利大使，他在台灣就學會做原汁原味匈牙利牛肉湯，未來台灣大使化身台灣大廚，要跟匈牙利美食家一起兩地牛肉湯大車拼。

代表利用美食、文化與當地議員、政要交流 ： 像是學習製作匈牙利牛肉湯並將成果與匈牙利友人分享，或用匈牙利國產的「拖把狗」代言臉書宣傳等，都是拉近距離很好的方式。

匈牙利其實跟大陸關係很好，劉世忠說，也很期待台匈友好國會小組，明年4月匈牙利正好要國會改選，也選後有新的政治情勢。

先前匈牙利布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）也曾公開挺台灣，支持台加入WHO。林楚茵表示，像劉世忠代表這樣會用二軌、三軌方式，來爭取台灣在國際更大的空間，是非常好的方式，民進黨政府執政以來，在外交方面用了許多突破顛覆手法，替台灣爭取更多國際空間及支持，畢竟要先讓世界認同並承認，才有機會更進一步發展。

影片末，劉世忠特別示範「我是台灣人」的匈牙利語「Tajvani vagyok！」希望大家從東奧的「台湾です」，到法國的「c’est Taiwan」，無論用什麼語言，都是來傳達台灣人向世界推廣台灣的決心。