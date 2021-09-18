中秋連假許多人會安排吃燒烤的行程，但是在油煙和高熱的環境，髮型容易因為油膩而產生臭味、扁塌變形，失去原有的蓬鬆度，其實只要準備髮香噴霧、乾洗髮等產品，就能迅速解決困擾，近期YSL、好剪才、萊法耶、罌粟狂想推出相關髮品，包包裡隨身攜帶，讓秀髮隨時展現最佳狀態。

▍1.YSL自由不羈髮香噴霧

「自由不羈髮香噴霧」不僅是專屬頭髮的香氛，也是創新修護產品。來自摩洛哥奧里卡花園珍稀紅石榴，淬鍊精華植萃，創新輕盈水霧科技，將濃縮摩洛哥紅石榴精萃轉化如輕盈保濕水薄膜，讓頭髮綻放光澤、鎖水柔順不毛躁，同時絲滑閃耀。精巧尺寸更是可收納於隨身包包中，無論白天或晚上，任何時刻只要輕輕一噴，即可使秀髮展現輕盈亮澤感，並讓動人香氣更流動持久。

YSL自由不羈髮香噴霧。（圖／品牌提供）

▍2.好剪才風和日暖香氛護髮噴霧

好剪才推出懶女孩隨身必備的香氛護髮噴霧，成分添加專為撫平乾燥、滋潤髮絲的台灣原生特有種山櫻花，感受山櫻花瓣圍繞的沈靜、讓髮絲立即柔亮、瞬間清新，為中秋烤肉季建立亮麗、清香的天然防護罩，大幅降低秀髮沾染油煙的氣味。

好剪才風和日暖香氛護髮噴霧。（圖／品牌提供）

▍3.Rene Furterer萊法耶 NATURIA乾洗髮霧

NATURIA乾洗髮霧添加蒔蘿精油、羅勒精油、薄荷精油、高嶺土、水稻、玉米澱粉，能夠幫助去除頭髮上多餘油脂、改善異味，潔淨清爽、感受從髮根開始的輕盈蓬鬆。體積精巧，隨身包包必備，解救機車族扁塌頭，中秋烤肉頭髮油膩扁塌也不需擔心，一噴就能重現蓬鬆秀髮，非常方便。

Rene Furterer萊法耶 NATURIA乾洗髮霧。（圖／品牌提供）

▍4.Poppy21 罌粟狂想無花果蓬鬆乾洗髮

「無花果蓬鬆乾洗髮」以具超強吸油力的極細木薯澱粉作為主成分，快速吸附頭皮、髮根油脂，超細粉體不易四散殘留；額外添加酪梨萃取成分，控油同時保持髮絲不乾澀、不毛躁；男女適用的無花果清新香氣，濃淡適中不刺鼻；零酒精、零刺激性揮發成分，敏弱頭皮也能安心使用。