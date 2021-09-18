國道1號彰化段塞到紫爆。（國道公路總局影像／吳敏菁彰化傳真）

彰化重要路口塞爆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化重要路口塞爆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

中秋連假首日，在連月疫情緊張過後，出現了報復性返鄉、出遊人潮，國道一號彰化段，從昨天就開始塞車了，今天上午也呈現慢車速狀況，到了接近中午，南下192公里處到198公里之間，時速每小時更降到20公里以下，塞到「紫爆」，駕駛人走走停停，無奈「比過年還誇張，所有人開車出門了嗎？」

「不能烤肉，卻可能是最瘋狂中秋了」不僅國道塞成了龜速，無數駕駛人感覺好像陷在大停車裡面，連上、下交流道和重要道路市區道路，彰化縣崙美路口、金馬路口等，也都一片壯觀的車陣淪陷。

不只國道1號南下，車陣塞到「紫爆」，北上從員林北上到埔鹽、彰化系統在接近中午時分，也塞成一片「紅咚咚」。

國道3號也狂塞，南下190公里和美路段起，時速只有約3、40公里。

不少駕駛人都直呼太誇張了，國1彰化至員林路段以往遇到連假就易塞車，高速公路局15日表示，國道1彰化至員林路段以往遇到連假就易塞車，因為近日辦理國道1號彰化路段跨越橋改建工程，暫停封閉路路段外路肩，已經預告這次中秋連假將比過去連假更塞。

今天上午還好車流部分車流紛紛改道行駛台61縣，埔鹽南下到員林車速還維持的，還比彰化交流道路段還得順暢些，維持車速維持在5、60公里以上。