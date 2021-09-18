台積電可能到高雄設廠，高雄市長陳其邁18日表示，我們築巢引鳳，營造好的投資的環境，加速高科技的產業進駐，這是市政府一直在做的事情。以中油廠區緊鄰高鐵站而言，在台灣絕對沒有那麼好的一個地點。

陳其邁表示，我們也會在施政的目標包括打造高雄成為高階製造中心，以及半導體的生產聚落，串聯台南跟高雄的科技走廊。陳其邁說「我想，對任何的廠商而言，他們的投資計畫都應該由廠商來宣布」。

除了兩年拚四年外，陳其邁說，更重要的是，因為全球供應鏈的重組在這5年內，不管是在半導體產業，或者是資通訊的產業，甚至是在數位轉型5G的應用服務，這幾年都是非常重要的發展關鍵時刻。市府將把握機運，加速推動整個城市的建設跟招商引資。

陳其邁上午出席岡山區友情路的橋頭科學園區聯外道路拓寬工程通車典禮，內政部長徐國勇出席。徐國勇感謝高市府與民進黨立委邱志偉、許智傑的幫忙，促成友情路拓寬工程，未來還有聯外道路大遼路與1-2號道路要陸續完成。