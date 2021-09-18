國民黨主席選舉將於9月25日投票，近來朱立倫、江啟臣、卓伯源、張亞中四位參選人之間，有些火藥味，而16日傳出一份最新民調顯示，張亞中支持度暫居第一。國民黨台北市議員徐巧芯解讀，深藍「對民進黨有恨、對國民黨有怨」，認為張亞中「有勇氣、有論述」，所以不在乎外人眼光，雖然不見得是多數，但是有一個人可以站出來把他們的心聲講出來！必須站在前線揭竿起義，對抗民進黨，這才是他們要的！

徐巧芯於17日在政論節目《關鍵時刻》表示，張亞中有他的魅力，不過張亞中沒有選舉經驗，國民黨的縣市長、縣市議員在想2022怎麼贏，跟深藍有點落差。

國民黨台北市議員徐巧芯。(圖/翻攝自徐巧芯IG)

徐巧芯直言，支持張亞中的深藍在想甚麼？其實他們有一套邏輯，因為認為張亞中「有勇氣、有論述」，「對民進黨有恨、對國民黨有怨」，覺得民進黨爛成這樣，為什麼不能有人上街拚個生死？所以不在乎外人眼光，雖然不見得是多數，但是有一個人可以站出來把他們的心聲講出來！

徐巧芯還說，前一陣子在菜市場有阿姨還問說，「國民黨事怎回事？只剩妳和鄭麗文在講話」，人都去哪裡了？所以趙少康成立戰鬥藍，喚醒藍營支持者深沉最內心的渴望，「就是希望你在前面戰鬥」，拿關刀揮也是一種戰鬥模式，「他們覺得管你如何，我現在就是要看到這個畫面」，大家都已經悶不下去了！常常有人問什麼時候要上街頭？所以為何會累積這麼多的情緒？因為張亞中就是他們的情緒出口！就是因為他們對民進黨有恨，但是對國民黨有怨！覺得國民黨太懦弱了，必須站在前線揭竿起義，對抗民進黨，這才是他們要的！