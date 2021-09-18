網紅四叉貓「劉宇」日前在Facebook公布自己接種高端疫苗後，前往禾馨做的檢驗抗體報告，但國內並未開放民眾自費檢驗抗體，北市衛生局也將調查是否對診所開罰。不過，禾馨診所營運長林思宏今在社群平台貼出公文，早在6月9日就已經發文報備北市府。

中央流行疫情指揮中心昨指出，並未開放民眾自費檢測抗體；北市衛生局指出，若幫民眾執行相關檢驗，會有自費收費標準問題，中央沒有開放指定機構外從事檢驗抗體，醫療機構即便向衛生局申請自費收費標準也不會同意，只要被檢舉，將依據醫療法處分5萬到25萬元。

不過，林思宏在昨晚間11點多發文表示，有媒體稱，禾馨自費CoV-2 IgG抗體篩檢沒有向北市府做過報備，其實早在今年06月09日也就是好心肝事件爆發的同一天，禾馨醫療各院所就已發函給北市府過，但也不是北市府問題，是當時相關規範並未制定，特此澄清，禾馨醫療會依規定儘速補足程序。

林思宏說，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨也提到，向地方政府衛生局申報核可後，就可以檢驗；對此，四叉貓也在臉書發文，盼禾馨卡住的申請能就此解套。