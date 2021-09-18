民眾前往快篩。（趙雙傑攝）

12至17歲校園接種BNT將在下周開打，初步統計學生接種意願約93％，但有不少家長擔心孩童接種疫苗後可能發生心肌炎。兒科醫師呼籲，如果接種疫苗後有任何症狀，即使症狀輕微，仍建議避免劇烈運動；如出現胸痛、心跳不規則等症狀應盡速就醫。

疾病管制署今舉辦「兒少新冠病毒感染與疫苗接種的臨床處置建議」線上研討會。馬偕兒童醫院兒童感染科醫師黃瑽寧指出，青少年雖然感染新冠肺炎的重症比率低，但並不代表不會發生；他以美國疫情爆發以來住院的青少年人口推估，假設台灣疫情和美國一樣嚴重，國內120萬名青少年中可能有720人需住院，其中3分之1可能需要住加護病房。

目前加拿大、美國、以色列，及許多歐洲國家都已提供12歲歲以上青少年施打mRNA疫苗。根據輝瑞公司今年5月公布的研究指出，12至15歲接種疫苗後抗體很高，抗體效價是16至25歲族群的1.76倍。黃瑽寧認為，青少年接種疫苗不僅是保護自己免於重症，也能避免將病毒傳染給家人、減少校園群聚，並且能減少家長焦慮，有諸多好處。

根據國外研究，接種mRNA疫苗後可能出現罕見心肌炎、心包膜炎等不良反應，大多發生在年輕男性。台大兒童醫院教授邱舜南指出，心肌炎是兒少族群常見的疾病，男比女多，但並非所有心肌炎病例都那麼嚴重；黃瑽寧也說「心肌炎可輕如鴻毛，也可重如泰山」 ，以目前國際上的資料來看，打完新冠疫苗後發生的心肌炎，幾乎全數可在5天內出院。

黃瑽寧分析，根據美國CDC監測，去年12月至今年5月，共有890萬名12至17歲青少年已接種BNT，其中不到1成回報有嚴重不良反應，包含心肌炎；進一步分析，12到15歲男孩接種第2劑bnt疫苗後心肌炎發生率為百萬分之162.2，比起女孩接種第1、2劑，以及男孩接種第1劑來得高，這也是家長們目前最擔心的原因。

但另一方面，黃瑽寧指出，如果感染新冠肺炎引發小兒多系統發炎症候群（MIS-C），休克風險逾4成，追蹤1年後仍有26％尚未復原，嚴重度顯然比接種疫苗後心肌炎高出許多。綜合眾多國際數據，他認為青少年接種疫苗仍是利大於弊。

目前無法有效預防施打疫苗後發生心肌炎，因此及早發現更顯重要。邱舜南提醒，如果出現胸痛、胸口壓迫感、心悸（心跳不規則、跳拍或顫動）、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯），尤其是接種後2周內發生，應盡早就醫。

邱舜南建議，如果接種疫苗後無症狀，可繼續進行日常活動，不需要刻意避免劇烈運動，但需要家長及師長特別注意的是，一旦有任何症狀，即使輕微，仍建議不要劇烈運動；另外他提到，打完任何疫苗後，多喝水都是有助於緩解不適的方法。

至於本身有心臟疾病的青少年，邱舜南表示，除急性疾病或情況不穩定外，多數情況都可以接種疫苗；但過去如有昏厥情況，須留意可能有潛在的心臟疾病，建議先至醫院檢查，再由醫師評估是否適合接種疫苗。