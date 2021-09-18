馬亨亨169周年誕辰紀念音樂會暨祖靈祭18日在馬蘭部落文化廣場舉行；活動中表揚馬蘭部落傑出族人郭婞淳「馬蘭之光」匾額，她也大方將奧運金牌榮耀分享給部落。（蔡旻妤攝）

馬亨亨169周年誕辰紀念音樂會暨祖靈祭18日在馬蘭部落文化廣場舉行；活動中表揚馬蘭部落傑出族人郭婞淳「馬蘭之光」匾額，她也大方將奧運金牌榮耀分享給部落。（蔡旻妤攝）

台東大馬蘭部落民族英雄郭拉斯馬亨亨169周年誕辰紀念音樂會暨祖靈祭18日在馬蘭部落文化廣場舉行；活動中表揚馬蘭部落傑出族人郭婞淳「馬蘭之光」匾額，她也大方將奧運金牌榮耀分享給部落。據了解，部落60年來人才輩出，族人楊傳廣、郭婞淳兩人分別為台灣奪得奧運2面獎牌。

震耳欲聾的鞭炮聲，身穿原民傳統服飾的郭婞淳步入會場、親切地舉起雙手打招呼，在場民眾歡聲雷動，熱烈歡迎郭婞淳回到家鄉。在主持人一陣寒暄後，她拿出熱騰騰的奧運金牌，大方將榮耀與喜悅分享給部落。

部落製作「馬蘭之光」木匾由郭家長輩送給郭婞淳。郭婞淳表示，接下來將持續努力，在未來比賽中將為馬蘭、為台東爭取更多榮耀，也希望大家持續為她加油，她以阿美族語問候，讓在場族人驚呼「好標準」。而郭婞淳一現身，讓在場來賓、族人、民眾瘋狂上前合照互動，她也來者不拒，活動流程一度延遲。

據了解，馬蘭部落人口僅1萬餘人，卻是人才輩出、具有豐富文化底蘊的部落；族人在政治、教育、文化、音樂、體育等方面都有傑出的表現。1960年代表我國得到第1面奧運獎牌的十項全能銀牌得主楊傳廣即出自馬蘭部落，時隔60年後，郭婞淳也在2020東京奧運舉重項目奪取金牌，優異的表現實屬馬蘭之光。

此外，出生於1852年的馬亨亨具備領導才能，1875年帶領馬蘭部落族人遷社，在位期間其利用地形與各族建立友好關係，1877年起陸續協調東台灣各族群糾紛，日治時期日軍壓迫族人，馬亨亨穿梭其中協調並將傷害降至最低，其英勇事蹟備受後人稱許，是當時花東阿美族人重要的精神領袖。

馬亨亨同時也協助創設台東國語傳習所馬蘭分教場（現為台東縣立新生國小），讓族人接受現代化教育，並帶領族人開發水利，在定居農耕上有很具體的發展。馬亨亨是近代馬蘭阿美最重要的領袖，在東台灣的族群和平、開發水利、人文教育上有著極大的貢獻。