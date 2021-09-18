三種疫苗同時間驗抗體 網紅任葛格拍片全紀錄報告結果差四倍

網紅四叉貓日前在臉書公布高端疫苗抗體報告後讓CDC點名回應，更在網路引發熱議！施打高端的台中網紅任葛格（本名洪鑫任）不遑多讓，14日在網路號召邀約已打過AZ、莫德納的友人，一起抽血驗抗體，15日把檢體送到跟四叉貓同樣送驗的台北禾馨診所，三人不同時間施打，同時間驗的結果，報告17日出爐，讓人大呼驚奇。

衛生局指出，台中市目前僅台中榮總1家醫院可執行自費血清抗體檢驗，可執行指定專案國籍航空機組員自費血清抗體檢驗，收費標準以1000元為上限﹙含檢驗費、診療費），已依醫療法第21條規定報請台中市衛生局核定，檢驗結果需經中央判讀，目前僅受理專案指定自費檢驗。

台中網紅任葛格，身高171公分、體重90公斤身材壯碩，8月27日才施打完高端疫苗約18天，自費1000元到檢驗所抽血，驗出IgG數值是 130.2 AU／mL，比起其他已施打過AZ跟莫德納超過2個月的朋友化名(A同學)、(莫先生)，竟然還少四倍多。

打過AZ、莫德納疫苗已約2個月的A同學(化名)、莫先生(化名)，身高體重分別為175公分、103公斤；177公分、96公斤，兩位友人分別是驗出IgG數值是 516.1 AU／mL、 529.4 AU／mL。

網紅任葛格今天說，驗抗體想法跟四叉貓不同，是希望讓大家了解把疫苗打在人體內的抗體狀況，利用拍影片方式紀錄盼讓大家多了解，也呼籲大家不要有觀望心態「我認為有疫苗就打，所以用自己親身體驗告訴大家，原來我身上的抗體至少還比沒打過的人多」。他也先請教過律師相關法律問題，覺得大家應該要有知的權利，畢竟疫苗是打在人體，不是打在動物身上。

從事攝影工作的A同學，受任葛格邀約一起去驗抗體時，心情相當興奮，希望趕快拿到報告跟家人分享，畢竟他是家族中算最早施打的人。A同學指出，身上有抗體保護外出工作就不怕被染疫，自己也拍片紀念這一段過程，希望能鼓勵周遭朋友快去打疫苗。

衛生局強調，疫苗抗體檢驗及判讀，涉及非常專業的檢驗技術及專業醫療判讀。此外，疫苗接種後抗體反應因個人體質而有差異，呼籲民眾仍應盡速完成疫苗接種，並配合政府防疫政策，戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，才能有效降低感染風險。