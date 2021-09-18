大陸四川瀘州市瀘縣16日凌晨4時30分左右，發生芮氏規模6.0強震，震央深度僅10公里，不少民眾在睡夢中被搖醒，許多建築物紛紛倒塌。不僅人群蜂擁避難，監視器更拍下動物激烈的求生反應，隔著螢幕也能感受到大地劇烈晃動的程度。

有許多科學家認為，動物、鳥類與昆蟲都能感受到地震來臨前振幅較小的P波，對於自然災害也能立刻做出敏銳且迅速的反應，根據陸媒《新京報》報導，地震當下，監視器拍到雞群四竄的倉皇畫面，池塘魚群也不斷跳出水面，路上的街貓自行跑到空曠地方避難，就連豬舍內的豬隻也立刻蜷縮在角落。

畫面曝光後大陸網友紛紛留言直呼，「實在不能小看生命對大地的感知能力」、「記得小時候背過『雞飛上樹高聲叫，魚躍水面慌慌跳，豬不吃食狗亂咬…』太有既視感了」、「貓咪厲害，願震區人民平安」、「雖然我在重慶，但地震當時我們這邊有感覺，早上醒來宿舍蜘蛛都爬在地上了」。

相較於人類對於地殼運動的感知，動物明顯靈敏許多，2004年底，南亞發生地震並引發海嘯，導致逾29萬人不幸喪生、數百萬人無家可歸，一些重災區包括印尼、泰國、斯里蘭卡和印度等地，更是屍橫遍野，不過救難人員卻發現，在這場空前浩劫中，幾乎看不到陸地上的動物屍體。

位於斯里蘭卡東南部的「雅拉國家野生動物保護區」雖然遭遇洪水侵襲，但棲息在這裡的數百頭野生大象、美洲豹等動物卻安然無恙，目擊者表示，在地震和海嘯爆發前，他們就看到大象反常的跑向高地。印度當地目擊者也指出，野生動物保護區的一群羚羊飛速的從海岸邊跑向附近一座山頂，一些動物也從海邊往內陸叢林逃逸。

對此，野生動物專家表示，動物能通過察覺環境中發生的微妙和突然變化，來感知迫在眉睫的危險，本能的躲過大自然的劫難。

不過儘管動物能預知地震的傳聞不斷，但《中央氣象局》網站指出，目前科學尚無法證明動物異常行為與發生地震具有關聯性，且動物行為常受其他環境因素影響而產生變化。因此，使用精密的科學儀器直接量測地球物理異常現象，應是較準確有效的方法。