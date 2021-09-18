蘋果iPhone 13系列智慧型手機17日晚間開始在蘋果官網和各大電商平台開放預售，預售開始後不久，各平台均「秒殺」，蘋果官網也出現頁面卡頓等狀況，「蘋果官網崩了」隨即登上大陸微博實時熱搜榜第一位。

陸媒報導，在京東平台，當iPhone 13系列開啟預售後也瘋搶秒殺，京東曾對外表示，iPhone 13發布後，京東頁面上線後僅1小時，預約人數已突破20萬，天貓、拼多多也在30分鐘內紛紛售空，天貓平台上最搶手的粉色機款，更在3分鐘內銷售一空。

報導指出，蘋果連夜補貨天貓旗艦店，部分型號在短時間內陸續恢復正常購買。官網顯示，iPhone 13的發貨時間預計7至10個工作日，iPhone 13 Pro預計3至4周發貨。

招商證券分析，此次超預期主要在於銷售策略是內建容量「加量不加價」，且現在預定一周之後即上市，iPhone 13系列有望如iPhone 11，雖然創新平淡但銷量有望超預期，年內備貨量上看9000萬，超越過去同期。