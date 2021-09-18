北市中正一分局警方，14日查緝毒品案時，竟在屋內發現24歲吳姓男子的屍體，經循線追查，警方在旅館逮捕嫌犯，嫌犯女友還躺在一旁。(翻攝自影片)

疑當抓耙仔24歲男慘遭同夥凌虐致死 嫌犯躲旅館和女友溫存被逮畫面曝

北市中正一分局警方，14日下午前往景福街民宅查緝毒品案時，竟在屋內發現24歲吳姓男子的屍體，死者雙手被上銬且已有屍水流出，經循線追查，逮捕29歲張姓毒販，因懷疑吳男出賣他，才將他綑綁、凌虐，除灌毒外，還用電擊棒塞嘴巴，造成吳窒息死亡。

警方日前追查毒品案件，破門攻堅景福街民宅，現場發現29歲張姓男子，更在地上發現已死亡多時的吳姓男子，現場另查扣神仙水、安非他命、K他命以及吸食器以及空白分裝袋等證物。

張男警訊時避重就輕，辯稱不知吳男為何身亡，後來才坦承，日前在新北市遭警方查獲毒品，他認為是吳提供情資出賣他，日前以討論生意為由，將吳騙來這裡，再將他拘禁、凌虐。

警方調查，張男教訓死者時，35歲謝男也來找張，看到「背骨」的吳男十分不爽，又叫來43歲王姓、40歲盧姓男子，3人一起加入凌虐，逼全身是傷的死者做伏地挺身，還用手銬銬住對方，將電擊棒塞進吳的嘴巴、強灌毒品，最後造成吳窒息死亡。

眾人發現出人命後，謝、盧兩人先行離開，只剩張、王兩人研究如何處理，不料中正一警方前來攻堅，王當時嚇得從窗戶先行逃走，留張獨自面對警察。

警方經循線追查，陸續在北市、新竹市，逮捕參與虐殺的謝嫌等3人，全案依殺人、毒品等罪送辦，張姓毒販18日則遭北檢聲請羈押。

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