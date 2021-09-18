現任國民黨黨主席江啟臣尋求連任，18日在高市黨部舉行的高屏政見發表會，對纏訟7年的高雄氣爆最後判決3名基層公務員有罪，江批評氣爆案高官脫罪，陳菊穩坐監察院長、吳宏謀當中華郵政董事長坐領高薪；江並拋出當選主席後3項承諾，包括確保藍營多數席次，取得正副議長；縣市首長人選9月25日啟動布局；突破國民黨在南台灣沒有區域立委的天花板。

江啟臣在政見發表會一開始即提及，今天來到高雄，看到2件事有很深感受，其一是新竹市林智堅市長說，新竹市、縣要合併、要升格；另一件是纏訟7年的高雄氣爆，最後判決是3名基層公務員有罪，其他廠商和高官全部脫罪。

江啟臣拋問：「陳菊（氣爆案時任高雄市長）現在在哪裡？」她現在在當監察院長，吳宏謀（氣爆案時任高市副市長）當中華郵政董事長，坐領高薪，江啟臣批「這就是民進黨的鴨霸、霸道」；江啟臣說，民進黨對不起高雄和屏東人，長期將南部視為禁臠，選舉時說是深綠鐵票區不能撼動，卻把爛攤子留給高雄和屏東，只帶來衰敗經濟、低落的薪資、外來人口、骯髒的空氣、高額負債。

江啟臣打「韓國瑜牌」，指2018年韓市長贏了高雄市，帶領優秀團隊想要重新找回南部人的驕傲，但民進黨透過側翼及無所不用其極方式，抹黑、罷免韓國瑜，因為民進黨覺得高雄是他們的地方，但我們絕不接受這樣說法，南部人也絕對不會接受。

江啟臣語帶遺憾地說，去年6月6日，1天之內失去直轄市市長和議長，是他永生難忘的日子，他必須在45至50天內補選高雄市長和議長，最大的重擔落在最年輕的黨主席的身上，但他認為只要還有一個鄉親還支持國民黨就要提名，事實證明，我們保住了議長，國民黨字典裡沒有怯戰，只有「勇往直前」。

江啟臣並指出，未來當選黨主席，國民黨面對未來的南台灣會做出3項承諾，第1，在議會中確保多數席次，取得正副議長；第2，縣市長部分，高屏幾10年來都被視為藍營最艱困區，未來除了提最強候選人，希望黨要深耕地方和高屏，他當選黨主席後，9月25日馬上啟動布局；第3，長期以來南台灣沒區域立委，對國民黨來說，真的是夢靨，如何突破沒有區域立委的天花板，必須在2022年同步布局，3項承諾將是他當選主席後，對高雄未來2至3年的承諾。

江啟臣以擔任17個月國民黨主席經歷事件為例，指雖是過度黨主席，沒有權利也缺乏資源，但只有全力以赴，當時不知會做幾個月，但國民黨必須要重新站起來，17個月期間，遇到很多困難，除了高雄外，反陳菊監察院長的酬庸，反萊豬、抗議示威、罷免民代例如王浩宇和黃捷，還要面對民進黨扼殺媒體的自由，扮演有力的在野、制衡的反對黨，是歷來上街頭最多的黨主席。

江啟臣強調，國民黨已在改變，過去17個月，國民黨民調從趴在地上回升，基本盤也回來，未來要戰鬥到底、反省過去、面向未來，並捍衛中華民國；江啟臣重申，呼籲黨員，2021年底2項公投務必全力過關，縣市首長努力執政，2022年應可努力再度拿下，2024年， 自己2024年不會參選總統，會全心全力找出最佳會贏的候選人。