國民黨主席選舉將於9月25日投票，泛藍團體今天舉行記者會，公布最新民調，結果顯示，泛藍支持度方面，候選人朱立倫以48.9％奪冠，其次依序為張亞中18.3％、江啟臣14.1％、卓伯源4.2％。國民黨前副祕書長蔡正元說，民調反映的是候選人本身的社會知名度而不一定是實質結果，他研判，朱立倫與張亞中陷入膠著，而江啟臣、卓伯源的當選機率大概消失。

三民主義大同盟和中華泛藍協會日前委託艾普羅民調公司在9月14日至16日施作民調，期間歷經「3張本票案」及「張亞中送考紀風波」，民調顯示，期望國民黨主席當選的總體支持度，朱立倫39.3％、張亞中10.7％、江啟臣10.3％、卓伯源4％，有35.7％無意見或拒答。

進一步分析泛藍傾向支持度，朱45.9％、張18.3％、江14.1％、卓4.2％，值得關注的是，在泛綠傾向支持度，朱仍以48.9％領先，江12.8％、張10.5％、卓5.9％，民眾黨的部分，朱48.8％、張20.4％、江12.3％、卓6.5％。

政黨效益部分，分別有38.8％、38.7％看好朱立倫整合派系及打贏選戰，江跟張都落在6％至6.7％不等。兩岸外交方面，22.1％認為張亞中親中，朱、江、卓分別為10.6％、6.7％、2.3％，朱立倫則在親美、平衡美中獲得26.5％、36.4％看好度領先。

國民黨前副祕書長蔡正元說，國民黨主席選舉近日備受矚目，不得不說是張亞中的功勞，沒有他翻攪一江春水，這場選舉大概沒人理會，另一關鍵是國民黨的臨時黨中央，把張亞中送考紀會，讓新聞性爆炸性發展，因此他認為，張亞中與臨時黨中央「功在黨國」。

蔡正元分析，這份民調反映的是候選人的社會知名度，而不一定是候選人的實質結果，因為朱立倫黨政資歷豐富，民調結果才特別突出，比如江啟臣也蠻親美，甚至不亞於朱立倫，但實質結果與民調本身的印象有落差。

蔡正元說，明年的基隆、台北、桃園縣市長選舉，決定國民黨主席的操盤能力，目前輸贏差距不大，朱立倫若當選，出身桃園舵主的朱，桃園若贏不回來，朱的政治前途堪慮，若張亞中當選，深藍大本營的台北就大概輸不得。

蔡正元指出，此次張亞中爆冷門竄起是事實，他研判，張亞中、朱立倫處於膠著狀態，江啟臣、卓伯源的當選機率大概已經消失，不是他們不好，而是時也運也命也。

蔡正元表示，朱立倫有豐沛的黨政軍經歷、社會大眾對他高度期待，黨內選舉還打成膠著，他應該打屁股，如果沒把問題找出來，2022選舉過關、2024總統大選也會很辛苦，萬一朱立倫在黨魁選舉落馬，政治前途會比前高雄市長韓國瑜更舉步維艱。