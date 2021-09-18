女星曾之喬（喬喬）有著169cm高䠷身材，常在社群分享穿搭，成為粉絲仿傚的對象，昨（17）日曾之喬也抓緊夏天的尾巴，到海邊曬起她認為的性感浪漫，讓好友謝佳見也來留言「sexy」。

曾之喬近期除了拍戲外也積極經營YouTube頻道，平時愛在社群分享心靈雞湯，昨（17）日在IG分享「若你允許自己更感性，你的生命便會越來越性感。活在充斥著數不清的社會標準，總是過度理性的世界裡，請，記得浪漫。」在照片能見到曾之喬穿著墨綠色前後開深V的泳裝，大秀美背及雪乳，並戴上卡其色系的帽子及墨鏡，讓曾之喬的臉蛋更精緻，而她腰間掛著非常跳色的橘色泳圈，使得曾之喬的時尚感十足。

柯佳嬿看到曾之喬火辣性感照也前來留言「性感人類is you」，Gigi Lin 林如琦則是寫下「正，這個救生圈感覺很不錯」，盧彥澤留言認為「看霍爾的移動城堡會哭是感性」似乎想呼應曾之喬的心靈雞湯文。

曾之喬的粉絲也對心靈雞湯文及身上的配件有感留言「真的很容易遺忘⋯浪漫」、「好浪漫很性感」、「怎麼搭配救生圈都這麼時髦」、「人生在走，儀式感要有」、「性感的喬喬和美美的夕陽，忙碌的生活中，依舊不能忘了儀式感要有」，讓喬女神除了是心靈達人外，也是穿搭達人。