75歲以上長者接種第2劑莫德納疫苗，金門縣獲配發700劑，預計9／24在金門醫院、烈嶼鄉衛生所開打。縣府敲定統一造冊，由鄉鎮公所主動通知、免掛號，並採分區、分流、專車接送的作業方式，提供鄉親最便利的貼心服務。

縣府說明，地區在7／9前已接種第1劑莫德納疫苗且間隔滿10周以上的75歲（含）以上長者有509人，將由金門醫院於9／24上午（住金沙鎮、金寧鄉）、9／27上午（金城鎮）及10／1上午（金湖鎮）共3個時段開設接種疫苗門診。烈嶼鄉則由烈嶼衛生所於9／24上午開診，提供接種服務。

縣衛生局表示，若於上述分配時段無法配合前往，或未接獲通知但符合接種條件之長者，以及具原住民身分65歲以上欲接種第2劑莫德納疫苗者，皆可於開診3個時段自行前往，記得需攜帶健保卡和疫苗接種紀錄卡。

該局並指出，中央此次配發金門縣莫德納疫苗700劑，另日前也配給200劑莫德納疫苗提供醫事人員及第一線非醫事人員混打、第一類至第三類對象及孕婦接種第2劑，目前尚餘有180劑，將併同75歲以上長者接種第2劑後疫苗剩餘量，滾動式依年齡層往下開放，供其他長者陸續完成第2劑疫苗的接種。