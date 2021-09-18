台北市議員羅智強今（18）日在臉書表示，過去一年，自己被民進黨告了6個官司，並點名，這種「訟海戰略」用的最凶狠的人，就是駐日代表謝長廷，甚至「一案兩告」。

羅智強指出，民進黨人士的策略很簡單，就是用「訟海策略」來綁住他，勞他的心力也耗他的財力，讓他疲於奔命、精疲力竭，其中光是謝長廷過去一年就告了他2個官司，且「一案兩告」，真的夠狠。

2018年的關西機場風波，羅智強批評謝長廷卸責，同樣一件事，羅智強說，謝長廷挑了二篇他的臉書文章「拆開來告我」，第一件官司，謝求償100萬元；第二件官司，求償80萬元。羅智強認為，謝長廷的用意非常清楚，不管勝訴還是敗訴，就是要他跑法庭、付律師費，「他就是要整我，他就是要累垮我！殺雞儆猴，讓大家看看，惹到他的下場！」

台北市議員羅智強點名駐日代表謝長廷，指他「一案兩告」。（圖／摘自羅智強臉書）

「而且，他的狠，還很有耐心。」羅智強表示，這二篇貼文，謝長廷都拖到二年的訴訟時效快要期滿的前一刻，才提出來；而這樣做是有用意的，一來是把時間拉長，把對方的心懸著，用時間來消耗對方，反正謝長廷的財力比自己雄厚，「他花的起律師費，但你花不起」。

二來，羅智強指出，人的記憶力終究有限，拖了二年，很多細節與前因後果當事人可能會記不清楚，更不要說法官了，如此一來，他只要找個巧舌如簧的律師，曲解事件的過程，打泥巴戰、混水戰，告成的機會也會多一點。而這種一案兩告，也是一種亂槍打鳥的策略，要知道，在台灣不同的法官心證和判準不一樣。羅直指，謝長廷賭的就是「機率」。

羅智強說，從這一點可以看出來，為什麼國民黨的人常常戰不贏民進黨的人，因為國民黨的人沒辦法做到如此的纏、狠、絕；而謝長廷這種招數，相信對大多數的人，都可達到騷擾作用。因此，在6個官司的磨耗下，羅智強坦言，前幾個月，真的有一種很深的疲憊感和無力感。

但羅智強也說，他的人生字典最無敵的一件事就是，會把把生命中一切負能量，努力的轉變為正能量！除了最近天天爬山，也決定開直播新節目，一邊直播一邊寫書，把所有的負能量，全部轉為正能量。