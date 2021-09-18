美國蘋果公司iPhone 13系列手機，大陸在17日晚間起在蘋果官網和各大電商平台開啟預售。據報，預售開始不久，該產品就在中國各平台遭遇「秒殺」情況，蘋果官網亦出現當機等情況，導致「蘋果官網崩了」登上微博實時熱搜榜首位。

每日經濟新聞報導，iPhone 13粉色款在天貓平台3分鐘就售罄，而蘋果則連夜補貨天貓旗艦店，部分型號短時間內便陸續恢復正常購買。其實截至周四（16日）下午，已有逾300萬人在天貓預訂iPhone 13系列，當中最為火爆的正是新增的粉色款。而在京東平台上，中國消費者預定的iPhone較去年更多，截至周四已預訂了超過200萬部iPhone 13系列產品，上一年iPhone 12的預訂量則為150萬部。

由於訂購情況火爆，蘋果官網一度無法連接apple store頁面或者出現卡頓等。其實過往蘋果發售重要新品時，官網都會提前進入維護狀態，可今年卻少見地提前至少6小時，在周五中午就開始維護，反映蘋果為iPhone 13的預購花了不少心機準備。

研究機構Strategy Analytics高級總監隋倩表示，預計今年iPhone 13整個系列的全球出貨量會超過9000萬部，iPhone對於蘋果公司的收入預計會佔一半以上。另有分析認為，受益於華為在全球高端市場機型的缺失，蘋果將吸引部份潛在的、擁有換機需求的安卓高端用戶。

在中國市場方面，蘋果繼續蓬勃發展，據科技研究機構Canalys今年7月發布的報告顯示，今年第二季度，蘋果在中國的銷量僅次於Oppo、Vivo和小米。同月，蘋果CEO庫克亦在財報發布會上表示，得益於iPhone 12銷售強勁，在截至6月26日的財季中，蘋果大中華區的收入創下新高，達148億美元，較上一年同期增長近六成。