今（18）日是中秋連假第一天，不少人安排烤肉行程，準備與家人歡度假期，就有網友日前與同事閒聊，提到烤肉時配哪種飲料最搭，由於每個人的看法不一樣，甚至分為「有糖」及「無糖」兩派，讓他不禁好奇其他人的看法，在網路掀起討論。

一名網友在PTT提到，近日與同事聊天聊到，中秋烤肉時應配哪種飲料最搭，沒想到他們意見竟產生分歧，一派喜歡喝有糖飲料，而他則是較愛無糖飲料，認為烤肉吃到最後會很膩，搭配無糖的茶，都能幫助解膩，好奇PO文詢問「大家吃烤肉都配什麼飲料呢？」。

不少網友回應「乳酸菌飲品，買一排不拆膠膜，直接喝」、「必須手搖杯」、「喝啤酒，大口吃肉，大口喝酒」，不過多數人都認為，烤肉搭「汽水類飲料」才是絕配，「當然要喝肥宅快樂水」、「氣泡水也不錯」、「芭樂汁加氣泡水」、「加鹽的沙士」。

另外有人同樣認為，烤肉吃多容易膩，因此會選擇無糖茶類或果茶類飲品，「各間手搖店的綠茶，且要三分糖」、「當然要喝無糖紅或無糖綠，這樣才能吃更多肉」、「山楂烏龍茶，無糖」、「無糖烏龍茶，好想吃烤肉啊」、「金棗茶和無糖綠，比例一比一」。