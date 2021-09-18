不少老公寓有漏水問題，依規定可合法申請在頂樓建造斜屋頂當遮雨棚，不過，北市民眾抱怨市府規定斜屋頂加蓋限高1.5公尺，為6都最嚴格標準，一般人只能像「哈比人」一樣蹲低身體進入，相當不方便。北市建管處對此回應，將在2個月內修法比照新北市，放寬屋脊限高至2.1公尺、兩側屋簷1.8公尺，新制可望在年底前上路。

根據「台北市免辦建築執照物或雜項工作物處理原則」規定，建築物7樓以下平屋頂，建造超過20年以上或經相關鑑定有漏水情況，可申請在頂樓加蓋斜屋頂，但仍需保留避難平台。

經統計北市超過20年的老舊公寓約有10萬5000棟，50年以上的建物更超過3萬5000棟，不少建物都有漏水情況，民眾建造斜屋頂防漏水，截至今年4月底，平屋頂建造防漏斜屋頂申請案件，同意備查共823件，其中最多的是士林區，有162件。

結果因為市府限高1.2公尺，民眾只能蹲著身體進入，被調侃變成「哈比人」，有不少人向市議員李明賢陳情盼北市放寬限高。

李明賢今年4月向市府提案要求修訂規定，在兼顧安全與便利兩大前提下，應適度放寬頂樓斜屋頂限高，他指出，目前6都當中高雄市的屋脊限高3公尺，另外新北、桃園、台中、台南限高2.1公尺，僅北市是1.5公尺，令人質疑標準這麼嚴格，根本是逼大家鋌而走險蓋違建。

對此，建管處長劉美秀回應，北市都發局8月邀集直轄市代表與建築師公會討論後，認為放寬高度是符合民眾使用功能，預定2個月內完成修法程序，希望新制在年底可以上路。