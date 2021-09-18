近年來不少人會到山林野炊，內政部為維持雪霸國家公園環境與旅遊品質，日前預告「雪霸國家公園區域內禁止事項」修正草案，草案明定，禁止遊客使用卡式爐、瓦斯爐等未經核准的炊煮行為；另外，為加強車輛管制，增訂禁止占用特定對象專用停車位或於指定區域外停車的規定。

「雪霸國家公園區域內禁止事項」自1993年3月8日訂定發布，歷經三次修正，最後一次修正為前年6月20日；此次修正是因應現況與解決實務管理問題，因此預告「雪霸國家公園區域內禁止事項」修正草案。

內政部指出，為明確規範遊客使用卡式爐、瓦斯爐具等炊煮行為，以利現場管理，因此將草案中未經核准禁止「野炊」，文字修正為「炊煮」。

同時，為避免遊客占用特定對象 專用車位或任意停車，影響行人安全、遊憩活動及服務品質，新增特定對象專用停車位包含公務車停車位、身心障礙 者專用停車位、婦幼停車位(供乘載孕婦或六歲以下兒童車輛使用)及其他供特定對象使用車位等，未具有相關車位停車識別證明者不得停放。

另外，配合行政院山林開放政策，及開放全台林道「管車不管人」政策，並在國家賠償法修正施行後，藉由責任分明，提升民眾自主管理意識，達到山域全面開放的政策目標，因此刪除「大鹿林道東線除執行公務之人員外，禁止於上午5時至11時以外之時間進入」的規定。