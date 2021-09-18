蔡英文中秋影片 邀港星杜汶澤等各地好朋友線上祝福。擷取民進黨影片

蔡英文總統於今在社群平台上，推出中秋節祝福影片，邀請了香港演員杜汶澤、日本Youtuber三原慧悟、韓國Youtuber金針菇，以及新住民阮秋姮、王翎鳳等五位好友，為因疫情而無法回鄉團圓的人獻上祝福，相信只要繼續努力防疫，一定能很快再次相聚。

影片中，杜汶澤用廣東話說，每逢佳節倍思親，中秋節祝大家中秋節快樂、月圓人團圓；越南新住民阮秋姮用中文說，中秋節是團圓節，可是疫情期間，許多人都無法回家與家人相逢，不管你在哪裡，祝大家中秋節快了，結尾時她也用越南話祝福。

蔡總統除了感謝大家在這段期間，為了防疫做的努力。在疫情下，也提到有許多人，在這個團圓的時刻仍然堅守崗位，守護著國人。最後，呼籲大家只要做好防疫，相信很快就能再次團聚。祝福大家中秋節快樂

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，受邀的五位好朋友，各自的家鄉也都有慶祝中秋節的習俗。

范綱皓補充，其中來自越南的新住民阮秋姮，曾在2018年擔任國慶典禮主持人。三原慧悟在2019年，曾與蔡總統合作拍片，推廣台灣美食。而來自海南島的新住民王翎鳳，則為2019年農村領航獎得主，曾進總統府接受表揚。