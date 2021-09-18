澎恰恰去年承認負債2.4億破產，近來連千毅開出一年近2000萬的酬勞邀合作，昨(17日)澎恰恰在兒子皮皮跟朋友的陪伴下開記者會否認，因認為無法勝任婉拒連千毅邀約。媒體報導，澎恰恰前天在開記者會前帶兒子到吳宗憲公司，疑似有事需求助，對此，澎恰恰承認先前的直銷業績陷入瓶頸。

澎恰恰近來努力投入工作，不僅接拍許多廣告代言，也積極將觸角伸進Youtube界，近日連千毅招手喊話，表示有意合作，更稱擲筊後得到神明點頭，希望能攜手闖直播圈，並開出2000萬的合約相助，但前（16日）晚事情急轉直下，澎恰恰發聲明澄清自己還沒正式確認要與連千毅合作，而消息滿天飛，導致他被債主加速催債。

澎恰恰昨開記者會婉拒與連千毅合作。（圖／中時資料照片）

昨澎恰恰親自現身還原來龍去脈，表示這件事一直沒定案，也沒簽約，因考慮自身能力後決定婉拒連千毅的邀約，至於擲筊一事，澎恰恰澄清只是當下氣氛使然，他事後仍跟連千毅表示需要時間思考。債務方面，澎恰恰昨鬆口目前仍有2億須償還，且因他挖東牆補西牆，又多了部分債主，大多是演藝圈的後輩藝人，因金額不大，對方也沒催繳，讓他深感抱歉，除了金錢債又多了人情債。

據《三立新聞網》報導，澎恰恰在開記者會前一天傳出求助吳宗憲，澎恰恰表示今年初在對方牽線下加入直銷電商，雖然起初業績還不錯，但因時間有限，無法專心經營，所以進帳不多卡關，又因疫情影響，8月音樂劇延期，未來他考慮壯大自創食品品牌，以販賣機方式在賣場等大樓銷售，希望能藉此吸引更多收入，而媒體也求證吳宗憲私下是否曾援助澎哥？吳宗憲則暫無回應。