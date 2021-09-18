東琉線碼頭湧現「臨時加碼」人潮，中秋連假首日初估萬人湧進小琉球。（謝佳潾攝）

東琉線碼頭湧現「臨時加碼」人潮，中秋連假首日初估萬人湧進小琉球。（謝佳潾攝）

受疫情影響，屏東離島小琉球在今年中秋連假的訂房率沒有往年好，僅5至6成，因此連交通船業者也預估乘客只有去年同期的5至6成，不料連假首日的乘船人潮超乎預期的好，業者笑稱，「約多1成臨時加碼的遊客」，可能因為天氣太好的關係，讓更多人想出來走走了。

交通船業者「泰富」指出，因疫情影響，國旅偏向「自駕遊」，較不願搭乘大眾運輸四處玩，加上屏東禁止民宿中秋烤肉，所以有降低遊客前往小琉球的意願，且小琉球民宿業者也稱，訂房率僅5至6成，因此不是很看好今天的搭船人潮，不過沒想到一早6點30分就開始出現遊客等搭船了。

泰富說，可能是因為天氣好的關係，人潮明顯與預設的多，至少有多出1成，所以原訂最早班7點20分的船，也提前至7點就開船，好服務遊客，而整體觀察下來，今天的加班船上看15班，平均20分鐘1班船，至於連假首日的登島人數初估有上萬人次。

往年每到連假，東琉線碼頭必定湧現排隊搭船人潮，幾乎都要排上1、2小時才能搭上船，不過今年因多了1家民營交通船，所以在總共3家民營船、1家公營船的載送人流分散下，加上遊客確實沒有往年多，人潮疏散比較快，因此今年中秋連假首日較無人潮洶湧排隊等搭船的壯觀景象。