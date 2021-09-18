淡水金色水岸今天上午人潮不多（戴上容攝）

中秋連假第一天，淡水金色水岸、八里左岸目前僅出現零星人流，當地店家表示，根據以往經驗，淡水、八里各景點人潮大多出現在傍晚時段，且預計在中秋連假收假時，才會湧入北部出遊潮。八里區長陳炳仲表示，因疫情尚未明朗，公所有做好防疫宣導，希望民眾開心出遊，平安健康返家。

中秋假期第一天，北部天氣晴朗、艷陽高照，淡水老街、金色水岸上午僅有零星人潮。店家表示，由於淡水屬於北部景點，連假第一天，通常上午淡水區還不太有人，下午、日落天氣比較涼的時才會出現人潮，預估連假後兩天20、21日才會有大批人潮湧入淡水商圈。

淡水商圈理事長盧育佑表示，疫情期間商家退租達5成，店家們都大受打擊，希望連假帶人潮進淡水讓生意好一些，根據以往經驗，他也預估下午人潮才會比較明顯。

八里區長陳炳仲表示，八里左岸性質和淡水相似，連假第一天目前僅有零星人潮，預計用餐過後，下午才會慢慢有人潮出現，另因疫情尚未明朗，公所有做好人潮掌控、防疫宣導，希望民眾開心出遊，平安健康返家。