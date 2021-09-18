國民黨主席之爭選前「超級星期六」，18日在高雄市黨部舉辦高屏政見發表會，參選人朱立倫開頭就先為近期黨內紛擾向黨員及其他3位候選人致歉，並強調，國民黨每位都是「正藍軍」，「戰鬥藍」則是態度、精神，大家必須團結一致，未來才能走向「必勝藍」。

朱立倫表示，近日黨內氣氛似乎不同於中秋節應該團圓的氣氛，甚至因為黨主席選舉有所紛擾，造成負面觀感，他向所有黨員致歉，另外，上次中常會舉辦的政見發表會，因為他先行離席，造成3名參選人不舒服，他也要向3人誠意致歉，不過大家可以競爭，但不要鬥爭，可以較勁，但不要叫罵，大家應該團結一致，目標擊敗民進黨。

朱立倫說明，兩岸關係他不只用說的，而是有實質的表現，他當時身為國民黨副主席，帶隊參與第一屆海峽論壇，當時的表現引發許多國內外媒體非常大的回響，還有先前在上海舉辦國共論壇以及後來在北京的朱習會，他的立場從未改變，目標就是讓中華民國更好。

朱立倫認為，兩岸的往來一定要相互平等、目標一致，他在擔任新北市長任內進行城市交流，無論在上海、江蘇、南京、蘇州等地，與當地官員交流時，一定秉持兩岸城市交流目標，讓兩岸可以共創雙贏，這也是未來國民黨必須持續做的事情，他當選黨主席後，不會害怕民進黨貼任何標籤，一定恢復兩岸交流的管道與平台，積極促成兩岸交流。

朱立倫表示，最近國民黨流行一個名詞「戰鬥藍」，但他認為國民黨每位都是「正藍軍」，正藍也是國民黨的中心思想，而「戰鬥藍」則是國民黨的精神，目標就是要讓國民黨成為「必勝藍」，大家必須團結一致，堅持「正藍」的路線。

朱立倫也很批民進黨，防疫工作給民進黨那麼長的時間超前部署，直到疫情爆發才緊急在7月啟用廣篩、普篩，疫苗也都靠其他國家捐贈，真的是極為難堪，特別預算也都已經給了，但民進黨政府該發現金不發，該紓困不紓困，造成民眾極大的負擔。朱立倫喊話，大家必須團結，先將刪Q罷免案通過，隨後年底公投倒閣民進黨，並在2022年勝選，2024重返執政。