兒童天后「小蜜桃姐姐」朱安禹帶著自己一對兒女9歲兒子Ray和6歲的女兒Rina一起接受《幕前幕後偷偷看》節目主持人toto專訪，Ray和Rina組成「水星兄妹」，剛推出由他們創作的單曲〈YADANUHO呀達弩猴〉，希望在疫情期間可以帶給小朋友們歡樂與正能量。toto說這是有史以來節目上最年輕的受訪者，也是訪過年紀最小的創作歌手，直呼這訪問很有意義。

〈YADANUHO呀達弩猴〉由9歲的Ray作曲，歌詞則是Ray與媽媽一起完成，朱安禹不限制孩子天馬行空的想法，讓他們自由創作，從旁協助，讓孩子的童年能留下不一樣的回憶與創意；〈YADANUHO呀達弩猴〉歌詞中充分展現小朋友童言童語的天真，其中一句寫到「賺一點生活費」讓主持人相當好奇，Ray解釋本來是寫賺一點小費但被媽媽說不好，就改成賺一點生活費。

朱安禹一路從小蜜桃姐姐、momo姐姐陪伴小朋友成長，到現在成家有了自己的小孩，她始終保有初心、希望帶給孩子歡樂，這些年除了不斷提升自己、拿到了EMBA碩士學位外，也取得高級兒童能力測評師的證照。朱安禹表示與孩子的溝通很重要，以前會忍不住對小孩大小聲，有一次在罵小孩後，Ray對她說「妳是假媽媽，妳在電視上講話好溫柔，為什麼對我說話那麼兇」，這句話讓朱安禹一驚，覺得要讓孩子們理解媽媽為何生氣，而不是只一味地不高興要他們安靜，於是後來她都用大人的方式溝通，多花點時間讓孩子理解，跟孩子說道理。