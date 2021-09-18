中秋連假首日預估3000人湧入綠島。（蔡旻妤攝）

中秋連假遊客湧入台東車站。（蔡旻妤攝）

中秋節連假首日人潮湧入台東，台東市富岡漁港不到7點已出現滿滿人潮，開往綠島的客輪班班客滿，18日上午逾千人登島；船公司表示，18日將開出15航班，預估有3000人進入綠島。

台東縣府衛生局在富岡港戶外廣場設置快篩站，提供旅客免費快篩，海巡人員則在購票室核對旅客身分。中秋連假首日出現不少民眾排隊篩檢，現場醫護人員協助引導、填寫資料到完成篩檢，民眾非常配合。

船公司表示，18日總計前往綠島的有15航班、蘭嶼2船班，預估每班有8成載客率，將有3000人湧入綠島。據東部分署第一三岸巡隊伽藍安檢所統計，早上共有4航班進入綠島，乘客1134人。

綠島鄉長謝賢裕說，因中央流行疫情指揮中心未規定可限制旅客進入，加上島上經濟也需要振興。此外，綠島鄉常在人口數約2100人，目前已1800人接種第1劑COVID-19疫苗，疫苗覆蓋率達8成，他呼籲民眾做好防疫規範。

台東縣長饒慶鈴表示，目前中央並未強制規定旅遊民眾要進行篩檢，不過希望來玩的遊客接受快篩，保護自己也保護他人。針對民宿要求出示快篩或施打疫苗證明，饒慶鈴說，民宿屬於個人財產，業者可自行規定防疫要求，不過，民宿業者必須事先提醒住宿的遊客提出證明，以免得遊客白跑一趟。