華西街幫大哥撈過界 恐嚇大安區2工地要「處理費」建商不堪其擾報警處理。

39歲陳姓男子，對外自稱華西街幫東三會會長，去年底卻「撈過界」，前往大安區2處建築工地，拿「東三實業」的名片給建商，暗示要「處理費」，此外另涉及數起暴力案件，北市刑大追查後，日前逮捕陳在內的9嫌，依組織犯罪送辦。

警方調查，陳男與幫眾平時都在萬華區活動，陳並於2020年中旬，接任華西街幫東三會會長。

去年底陳帶著手下，前往大安區2處工地，找來主任遞交「東三實業」的名片，暗示建案的土方要交給他處理，還說自己南大安庄角頭大哥的乾兒子，若不從兩方人馬可能都不會滿意，「不跟我談，下次來談的就沒這麼客氣了。」

建商後來不理陳，陳便不斷派手下前往威脅，讓建商不堪其擾，最後選擇向北市刑大偵四隊報案。

警方經循線追查，日前前往陳位在環河南路的辦公室，逮捕陳在內的9嫌，全案依組織犯罪、恐嚇取財送辦。

陳嫌另涉及多起暴力、槍擊案件，2018年因債務糾紛，曾強押1名施姓男子，並將他痛打一頓，施男事後心有不甘，當年中秋節，持槍前往「東三實業」位在梧州街的據點開槍洩憤，流彈還打中在門口烤肉的林姓幫眾，造成他睪丸中彈，引發多次幫派間的衝突。