情侶吵架竟動刀、槍，台南市中西區永華路1家服飾店內，朱姓男子與林姓女友、女友閨蜜3人日前一同飲酒吃飯，朱男酒後失態，引起林女爭風吃醋，他盛怒下拿出刀、槍，砍傷女友手掌背，見女友奪門逃出，他持刀槍緊追在後，見警員到場，趕緊丟槍，已被警眼尖察覺，循線再供出1把衝鋒槍。
21歲朱姓男子開設服飾店，日前在店內2樓與25歲林女、林女閨蜜一同吃飯，朱男疑似酒後失態，摸起閨蜜大腿，遭林女斥責，朱男羞怒拿出開山刀揮砍，女友手掌背受傷逃出大門，朱男手持刀、槍再追出。
附近鄰居驚聞吵鬧聲報警，朱男持槍追女友過程中，彈匣不慎掉落在自家門口，他見警員趕到，隨手慌忙把槍丟在花盆旁藏匿，警員卻在門口發現彈匣，隨即擴大搜索附近，在花盆旁看見槍枝。
警方上樓搜索時，又在2樓房間地板上發現兩顆已擊發的彈殼，天花板上還有兩個彈孔，懷疑朱嫌曾在屋內開槍示威，他見警方追問，百口莫辯，再供出還有一把長槍放在歸仁區老家，警方隨即再赴該處取槍，並循線溯源，追查出槍枝為經營糕餅業的蘇姓男子寄放在朱嫌家中。
朱嫌因女友爭風吃醋動怒，竟拿刀、槍教訓女友得不償失，警方意外獲得1長1短兩把槍枝績效，依照違反槍砲罪嫌、殺人未遂罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。
槍擊情侶感情糾紛
影片：https：／／youtu.be／mB5VYCWOLGA
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