從事生命禮儀業的張少薰（右），4年前參加第二分局北區義警中隊永興分隊，她帶領的分隊更是到訓率最高的分隊。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第二分局日前舉辦義警大隊北區中隊「110年義勇警察常年訓練暨頒發績優義警人員」活動（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第二分局日前舉辦義警大隊北區中隊「110年義勇警察常年訓練暨頒發績優義警人員」活動，北區義警中隊所屬立人、文正、永興、育才等4個分隊共有165名隊員到訓，會中也表揚績優義警人員，其中從事沙發製造業的邱穗從26歲即加入立人分隊服務，今年服務已滿40年，比多數員警還要資深。

台中市警二分局選在中秋連假前夕9月17日舉辦這場活動，為了符合防疫相關規定，採多場地視訊方式，分別於分局6樓禮堂、文正、立人、育才派出所同步上課，希望透過指標學習與經驗傳承的方式，提升維護治安的效能。

在活動中特別安排「協勤工作及各項福利措施內容宣導」、「協助搶救重大災害要領宣導」、「民防相關法令」、「領導之原則、技巧及反恐怖攻擊宣導」等專業課程，內容多元豐富，參訓的義警人員紛紛表示收穫滿滿，對於協助警方執勤有莫大助益。

北區義警中隊165名義警中，女性義警就占了40名，個個可謂巾幗英雄，每次辦理常訓，從事生命禮儀業的永興分隊長張少薰，她帶領的分隊更是到訓率最高的分隊。

而義警中從事沙發製造業的邱穗從26歲即加入立人分隊服務，今年服務已滿40年，比多數員警還要資深，他平時熱心公益，投入義警工作更是不遺餘力，分局長陳家銘特別到場頒發獎狀及紀念品表揚這些無私的績優義警，而在文正分隊服務滿35年的林龍泉，也表示要向服務40年目標邁進，大家都對於能投身公益充滿驕傲。

二分局分局長陳家銘致詞時，特別感謝義警弟兄們的無私付出，也期勉資深義警能傳承協勤的寶貴經驗，警民共同打擊犯罪，維護社區安全，治安工作方能永續經營。