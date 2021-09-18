Albee（范乙霏）從《我愛黑澀會》岀道，擁有甜美臉蛋與C罩杯火辣魔鬼身材，人氣始終居高不下，常在臉書分享日常的她，曬岀中秋連假首日便起個大早，清晨五點去爬山的照片，其中身穿背心的特殊設計，讓她傲人車頭燈出來見客，辣翻一票粉絲。

Albee在instagram曬岀躺在石頭上的自拍照，興奮寫下：「早上五點爬山的成就解鎖，雖然沒看到日出但是神清氣爽，想不到真的能完成這件事，只睡兩小時可是下山後精神好好」，而爬山裝扮也搶盡目光，只見她穿著黑色背心，前面則是中空網狀洞洞裝設計，一對頭車燈若隱若現岀來見客，深邃事業線更是一覽無遺，性感火辣指數一樣破表。

Albee的火辣裝扮，短短時間就吸引上萬網友按讚，紛紛留言：「喜歡黑色霧裡看花的中秋禮物」、「鵝比太美太辣，太陽一定是先閃避阿鵝奪目的光彩」、「Albee還是一樣好美啊」、「秋高氣爽，很舒適的爬山天氣」、「女神真的好美又好辣喔」，就連藝人張立東都留言大讚：「看到妳，我就精神好好」，立刻被虧說：「一早就在撩」。

Albee之前表示常看到充斥匪夷所思社會框架的網路留言，像是一則關於女性的新聞，底下總有一堆仇女情結的噁心文字，讓她不滿怒斥：「你們的文字比穿著火辣的女子噁上百倍千倍，你們只是將滿腦子的骯髒、偏見、不平衡、嫉妒心、仇恨、以及對自己的不滿，透過網路文字表露無遺。」