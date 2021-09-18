土耳其將檳榔列為毒品，大陸澎湃新聞18日報導，大陸國家廣播電視總局辦公廳17日發布通知，要求停止利用廣播電視和網路視聽節目宣傳推銷檳榔及其製品。檳榔既是高達千億規模的暴利產業，又是一類致癌物、成癮物，嚴重危害公眾健康，這次終於得到政策的重拳規制，劍指這個綜藝背後的「金主」了。

報導分析，多年前大陸一篇網文《檳榔王國中的割臉人》就曾刷屏，口腔癌患者被「割臉」治療的照片觸目驚心。「檳榔加菸，法力無邊」的背後是口腔癌高發。

2017年湖南腫瘤資料顯示，湖南口腔癌發病率明顯高於大陸平均水準，已列入湖南男性癌症死亡前10位。上世紀50年代，作為檳榔第一生產大國的泰國，其國民第一癌就是口腔癌，直到政府下令徹底禁售檳榔後，男性口腔癌發病率一度降低到 0.012％。而在世界衛生組織公布的一級致癌物清單中，檳榔居然占了3席（檳榔果，含菸草的檳榔塊，不含菸草的檳榔塊）。

2019年年初，大陸國家衛生健康委員會辦公廳印發了《健康口腔行動方案（2019-2025年）》，其中明確：在有咀嚼檳榔習慣的地區，要以長期咀嚼檳榔對口腔健康的危害為重點展開相關防治工作。可以說，檳榔的危害有目共睹，有著扎實的、明確的科學依據，一張張因為罹患口腔癌而被割下來的臉，就是明證。

報導認為，但是，檳榔產業已經坐大，形成尾大不掉的局面，它本身利潤豐厚，是大陸鮮見的行政壟斷之外的暴利行業；另一方面從業人員眾多，與地方利益密切綁定。湖南省有7000多家檳榔相關企業，據稱，全省檳榔食品生產企業帶動相關產業超過500億元（人民幣，下同）；海南省的檳榔種植占全省農業人口的41.37％，已經超過橡膠、椰子成為海南熱帶作物的第一大產業。這些現實也讓職能部門投鼠忌器。

報導稱，還值得關注的是，檳榔產業的高歌猛進與娛樂界、飯圈高度綁定，形成利益共同體，有所謂「檳榔養活了半個娛樂圈」的說法。2017年起，檳榔品牌「口味王」連續3年獨家冠名湖南衛視春晚。《野生廚房》《歡樂喜劇人5》《這就是街舞4》《說唱聽我的2》《吐槽大會5》等綜藝節目，背後都站著檳榔金主。甚至連《掃黑風暴》裡也出現過多個不服務於主線劇情的重要角色嚼檳榔的鏡頭。

報導稱，檳榔品牌也借助文藝節目，形成對年輕人的廣告轟炸、精準行銷，堪稱「洗腦級別」，短短幾年裡把一個地方性小食品搞成滿大陸撒網鋪貨的大產業。之前幾塊一包的檳榔，都無人問津，如今一包可以賣到數十元甚至上百元，檳榔產業成了一個龐大的暴利行業。

早在2019年3月7日，湖南檳榔協會發出文件，要求所有檳榔生產企業停止大陸全部廣告宣傳。結果呢？檳榔企業毫不收斂，還在動用贊助綜藝、發硬廣等手段瘋狂行銷，特別是將手伸向了娛樂圈背後數量龐大的未成年人。

檳榔作為一種「成癮性物質」受到嚴格規制是必然的，也是各國家的通行作法，泰國、加拿大等國家已經全面禁售檳榔，印度法律規定檳榔產品必須貼上明顯的警告標籤。如果放任檳榔產業不管，巨大的利潤流進了本行業、娛樂業的腰包，卻把巨大的癌症危害丟給了社會，讓全社會埋單。

報導強調，可以說，這次大陸國家廣播電視總局下達檳榔的廣電、網路的廣告禁令，是對症下藥，也拿出了壯士斷腕的勇氣。檳榔不能綁架社會，不能綁架廣播電視，不能綁架娛樂行業，因為這是對未成年人的精準毒害。