早年若要習得一技之長，必須拜師學藝，如今技職教育普遍，師徒制早已有名無實。新北市鶯歌工商不同於他校，該校的「陶瓷工程科」已有25年歷史，推行全台唯一的師徒制教學，每年教師節前夕都會辦理拜師大典，讓學生對業界師傅行束脩六禮，表達「一日為師，終生為父」的敬意。

鶯歌工商1997年為呼應在地產業創立陶瓷工程科，除了透過產學合作、引入業師資源外，也維持傳統古禮。今年拜師大典由教育局長張明文線上開場、祝福，另外也邀請鶯歌區長施明慧、陶博館長吳秀慈等人擔任贊禮官，在典禮中祭拜象徵鶯歌百年陶瓷藝術的「陶神」羅明與羅文。

鶯歌工商校長顏龍源表示，「師徒制」是學校辦學特色，學校聘請21位業界師傅，傳授古傳的技法給學生，再根據學生專業和興趣進行分組，其中校內師傅劉溪北是教育部第9屆資深技藝師傅的得獎者，擁有豐富的經驗與製陶技巧，鼓勵學生將繪畫、書法、雕刻、塑形、青花、釉彩等融入陶藝創作，技法多元。藉著拜師典禮，學生可以學習到師傅的職人精神，也是推動產學合作的最佳典範。

參與拜師大典的陶工科林羿希同學說，在師徒制的模式下，發現原來陶瓷界發展有很多的方向，也因為陶瓷才有了不同世代的傳承，未來會將老師給予的知識、技藝銘記在心，朝陶瓷家的夢想前進。

張明文表示，新北巿2019年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫，盼提升技職教育品質，鶯歌工商陶工科也開設了跨域選修的「陶瓷茶器製作與應用」課程，將茶席文化導入，未來期望將學校課程結合三鶯文創整合計畫，彙整大學及業界資源，深化專業技能，也希望校方能持續傳承古傳技法，並不斷改良進步，提升鶯歌陶瓷在國際的地位。