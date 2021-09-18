大陸央視新聞18日報導，瀋陽市中級人民法院日前公開審理遼寧省首例由檢察機關提起的侵害英雄烈士名譽權、榮譽權公益訴訟案件，庭審活動線上直播，並當庭宣判，依法判處被告曾Ｘ於判決生效之日起10日內在省級以上媒體公開道歉，消除影響。

報導稱，本案被告曾Ｘ於2021年3月多次在微信群中，針對中印邊境衝突事件犧牲的中國軍人，發布不當、不實言論，歪曲事實，醜化英雄形象，貶損英雄烈士名譽、榮譽，其言論造成較為惡劣的社會影響。

瀋陽市人民檢察院在履行檢察公益訴訟職責中發現曾Ｘ侵犯英雄烈士名譽、榮譽的行為，向瀋陽市中級人民法院提起侵害英雄烈士名譽檢察公益訴訟，要求曾Ｘ在省級以上媒體公開道歉。

案件受理後，瀋陽中院高度重視，依法由審判員和人民陪審員組成7人合議庭，召開庭前會議，對案件進行研判。庭審中，檢察機關宣讀了公益訴訟起訴書，並通過電子資訊化設備展示了相關證據，被告答辯中認識到錯誤，當庭表示悔過。審判長對曾Ｘ進行了當庭告誡，並在庭審活動結束後，對旁聽的中學生進行以案說法。