蘇花改車流量多，但尚不致回堵。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

中秋4天連假開始，台9線蘇花路廊今凌晨4時開始出現南下車流，截至近中午，宜蘭往花蓮方向車流量約為10856輛，北上花蓮往宜蘭方向為1261輛，累積交通車流超越去年中秋節同期車輛，蘇花改宜蘭蘇澳段回堵，至於合歡段台14甲線、台8線各風景區目前東西向車流順暢，交通秩序大致良好。

花蓮新城警分局長林育旺指出，蘇花路廊花蓮路段南下車流量雖多，仍能保持順暢；台8線、台14甲線合歡路段沿線風景區車輛多，經警方交管疏導，交通秩序良好。合歡山花蓮南投武嶺出現大量人車，台八線中午車輛明顯增多。

林育旺表示，花蓮縣警局交通隊利用蘇花改中仁及仁水隧道內的科技執法系統即時統計車流量，每15分鐘車量達到200輛，代表瞬間車流開始增加，便會發布車多警示，讓第一線警力提前調派人力。

新城警分局指出，連假期間預估轄內太魯閣國家公園各景點、大禹嶺、合歡山地區、山月吊橋、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場，將是旅遊熱門景點，今天起安排警力彈性交管、疏導車流。

另在花蓮市區，花蓮警分局指出，車流高峰時段將編排最多28名警力在重點路段、路口疏導交通，針對遊客熱區包含市區金三角、外環連絡道、東大門夜市周邊等，強化交通疏導。也呼籲市區重要路段有科技執法取締併排停車，駕駛人可事先利用智慧停車系統查詢停車空位，節省在市區尋找停車位時間。

花蓮縣政府設置「花蓮交通e點通」（https：／／110traffic.hl.gov.tw／）提供各種交通資訊，建設處指出，透過LINE BOT智能導引新服務在通訊軟體LINE官方帳號上，提供找車位、停車地圖查詢、我的車呢、常用車位等服務，使用者可查詢目前位置附近500公尺內的路邊停車格及路外停車場剩餘車位資訊，直接導引至停車位。