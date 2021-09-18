一名在某大連鎖超市任職的李姓男子，利用上班時間，偷偷機自己的手機開啟錄影模式，藏放在員工廁所天花板日光燈罩上，連續3個月偷拍店內5名女員工如廁與更衣畫面，直到某次一位送貨司機內即借用廁所時，發現藏有手機，經通報店長並檢視錄影畫面後，驚見多名女員工成為盜攝主角，店長立刻報警查出李男惡行，桃園地院審理後，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判李男拘役70天，可易科罰金

根據判決書記載，一名李姓男子利用自己在某大連鎖超市上班時，從民國109 年9 月某日至同年12月7 日19時許期間，先後5 次將自己手機開啟錄影模式、放置在店內員工廁所天花板之日光燈罩上，分別在3個月內，拍攝5名女同事如廁畫面。

原本李男以為神不知鬼不決而繼續犯案，但在109年12月7 日19時許，一名送貨司機因送貨時內急，向超市借用廁所，卻發現燈罩上藏有一隻手機，立刻暗中向店長通報，經檢視內容後，赫然發現其中有女同仁遭盜攝畫面，於是立刻向警方到警，事後查出是李姓員工所為。

案經桃園地方法院審理後，法官認為李男利用擔任賣場員工之機會，竟在該店員工廁所內放置手機，以手機之錄影功能竊錄女子如廁之非公開活動及其身體隱私部位，已侵害個人隱私，且對心理造成傷害，但念其犯後坦承犯行，又與另三名被害人達成調解、當庭給付賠償金額，因此判決拘役70天，可易科罰金金。