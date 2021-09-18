為防範COVID-19疫情擴大，各縣市公告禁止戶外公共場域烤肉，家戶內烤肉以同住家人為限。今天是中秋連假第一天，南投警方提醒民眾，出遊聚餐及家人烤肉等餐會，享用美酒佳餚在所難免，但要確實遵守酒後不開車，並注意「隔夜醉」以免觸法，警方將全面加強取締酒後駕車、防制危險駕車等執法勤務。

南投縣警局中興分局長洪政崴表示，連續4天的中秋假期，交通執法不打烊，將加強取締酒後駕車與危險駕車等違規行為，呼籲民眾飲宴聚餐後切忌酒後上路，更要注意「隔夜醉」避免酒駕觸法。

中興分局自17日晚間起加強執行秋節連續假期取締酒後駕車、防制危險駕車等專案勤務。警方表示，將針對轄區主要道路、易肇事路段攔檢酒後駕車、危險駕車、改裝車輛等違規行為，以維護用路人行車安全，保護民眾生命財產安全。

警方呼籲民眾，遵守「飲酒前指定駕駛」、「飲酒後尋求代駕服務」、「善用大眾運輸工具」等酒駕防制三撇步，遠離酒駕。

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