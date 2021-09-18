昨天（9月17日）為期2天的2021海峽數位體育競技大會巔峰對決，於福州市長樂數位教育小鎮教育會展中心落幕。進入決賽的2021海峽電子競技全民挑戰賽經過2天的角逐，四川全興戰隊從8支隊伍中脫穎而出斬獲冠軍。2021英魂之刃口袋版國風電競嘉年華也於同期完賽，SCT-M戰隊奪冠。

作為2021海峽數位體育競技大會「兩個賽事」之一，電子競技全民挑戰賽決賽階段的8支戰隊，由4支通過海選賽、晉級賽勝出的戰隊，2支全國電子競技協會賽區勝出戰隊和2支代表台灣賽區的戰隊組成。

經過2天的交戰，四川全興戰隊以2：0戰勝NDG戰隊獲得冠軍，福州NDG戰隊和台灣的HKUF戰隊分獲亞軍和季軍。全民挑戰賽「最佳中單」張濤和「最佳打野」張強也參與到9月17日晚進行的2021英雄聯盟兩岸明星邀請賽中，與海峽兩岸的明星選手、人氣解說以及重量級主播同台競技。

作為「兩個賽事」的另一項，明星邀請賽匯集了兩岸英雄聯盟玩家，以競技會友，完成了與海峽英雄會的「福州之約」。

由2018英雄聯盟全球總決賽冠軍高振寧（ID：Ning），來自台灣的英雄聯盟官方解說彭聖堯（ID：彭彭），LPL英雄聯盟職業聯賽官方解說管澤元，LPL英雄聯盟職業聯賽官方解說吳堯（ID：Cat），全民挑戰賽「最佳中單」張濤組成的英雄隊；

WE戰隊職業選手、英雄聯盟職業解說、2017英雄聯盟全球總決賽四強柯昌宇（ID：957），2015年全國電子競技大賽冠軍、2018年雅加達亞運會英雄聯盟項目冠軍蘇漢偉（ID：xiye），英雄聯盟官方解說王繼德（ID：記得），2015年LPL全明星選手、2015LPL夏季賽冠軍陳博（ID：PYL），全民挑戰賽「最佳打野」張強組成的海峽隊；

兩隊在邀請賽中強強對決，電競愛好者在線上不斷發彈幕評論「寧王冠軍打野」「最強大腿」「957起飛」「冠軍帶你飛」「鵬鵬玩得太6了」「比賽效果拉得滿滿的」「對面打野是誰求科普」……每一位忠實粉絲都在為自己喜歡的選手吶喊加油，比賽在線實時觀看人數不斷飆升，單場同時在線人數破百萬。最終，蘇漢偉帶領的海峽隊贏得了這場邀請賽。

全民挑戰賽於今年7月正式啓動海選。從賽事發佈到海選開啓前短短幾天，全民挑戰賽官方管道已有200餘位玩家參與報名，另有大量戰隊在海選現場直接參與報名。

在海選階段，由五位非遺傳承人組成的「石刻戰隊」也參與到賽事中，他們來自中國工藝美術大師鄭幼林創建的雕刻藝術館。在組隊參賽時，他們將一件珍貴的壽山石玉蘭花雕件贈予自己的首戰對手。飽含中國傳統文化的贈禮，成為競技交流時戰隊間友誼的象徵。

海選賽和晉級賽過程中，除了在福州線下進行的賽事交流外，還有線上的雲賽事同時進行。受邀的10支來自台灣的大學戰隊，通過跨海連線「雲比賽」，與大陸戰隊展開交流。此外，主辦方還設計推出了專屬虛擬AI主播「小未」，專司賽事信息播報、賽況解讀、與粉絲互動，「小未」成了賽事期間的另一道風景線。

同樣進入到決賽階段的還有海峽英雄會的「一個嘉年華」——2021英魂之刃口袋版國風電競嘉年華。4支戰隊在兩個月的嘉年華賽事中脫穎而出。最終，SCT-M戰隊技高一籌，擊敗對手拿下冠軍。

本次嘉年華賽事圍繞網龍網絡公司自研IP《英魂之刃口袋版》展開。在持續促進兩岸青年通過電競展開交流的同時，嘉年華賽事充分展現了本土電競的獨特魅力，將中華傳統文化與現代數字技術相結合，持續向兩岸青年展示國風之美。

作為大陸本土自研電競產品，《英魂之刃口袋版》在第44屆世界遺產大會舉辦之際，與福建永定土樓景區達成合作，在產品內還原了天圓地方的建築，傳遞團結和睦的情感。嘉年華活動還將國風COS表演、趣味挑戰賽以及福建永定土樓周邊展覽等內容囊括其中，展示了福建的人文特色，集競技與表演、文化的交流與傳播於一體，成為兩岸青年瞭解傳統文化、展現時代風貌的又一陣地和平台。

英魂之刃國風電競嘉年華賽事面向海峽兩岸開啓全民海選通道，在《英魂之刃口袋版》端內自建的NPL全民積分賽系統進行海選對決，共吸引了644501人報名參加，組建戰隊24543支，總計對局場次接近120萬次。

作為第九屆「海青節」集中活動項目，2021海峽數字體育競技大會由福建省廣播影視集團與網龍網絡公司共同舉辦，共設「一個論壇，兩個賽事，一個嘉年華活動」四個重點項目，面向兩岸青年及相關企業，覆蓋數字體育產業鏈下的電競、遊戲、文娛、科技、會展、5G、人工智能、國潮文化等多個領域。

福建省廣播影視集團衛視中心副主任方少勇認為，未來兩岸可以借勢數字體育競技活動，進一步為兩岸青年的文化、科技、體育交流提供推動力，促進兩岸數位經濟人才培養和產業合作。近年來，網龍網絡公司也已經佈局電競人才培養，據網龍網絡公司首席執行官熊立博士介紹，網龍依託旗下福州軟件職業技術學院以產教融合的方式，加快培養電競人才，今年，福軟電競戰隊奪得首屆「中國大學生電競聯賽」冠軍，展示了電競人才培養取得的良好效果。

即將舉辦的2022年杭州亞運會，8個電競項目將作為正式項目亮相，納入亞運會獎牌總榜。方少勇表示，電競正在逐漸向傳統體育融合，傳統體育的賽事和人才培養選拔經驗，能夠幫助電子競技更好地完善賽事舉辦和選手選拔機制，為電競的未來培養更多優秀的青年人才，希望本次大賽讓更多人知道、瞭解電競，規範引導電競產業，並借此引導青年人正確對待電子競技，通過專業賽事鍛鍊思維能力和創新力，培養團隊精神。

網龍網絡公司首席執行官熊立博士希望，未來兩岸可以進一步推動電競垂直領域的深度合作，搭建電競文化交流平台，攜手探索電競破圈之路，促進兩岸青年在人才培養、文創、數位內容及創新創業等領域的合作，共同推動中國大陸電競產業步入高質量發展的新階段。

而作為2021海峽數位體育競技大會的決賽舉辦地，長樂數位教育小鎮是福州濱海新城重要的數位經濟產業組團，願景是成為「世界未來教育之都」。小鎮還將打造專業化的電競訓練、運營基地，為數位體育產業發展注入更多新動能。

2021海峽數位體育競技大會以電競交流活動為橋梁，促進了兩岸青年、業者交流，為海峽兩岸電競運動創造了新的發展機遇。同時借助電競的形式，以活動為契機，開啓了探索「電視＋數位體育產業」的「福建模式」，為數位經濟建設開設新賽道。