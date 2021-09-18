黃明志日前拍攝〈Hello Hater〉MV。（亞洲通文創提供）

黃明志攜手禁藥王和栗子創作網路霸凌警世歌〈Hello Hater〉，諷刺「Hater」只會躲在鍵盤後面斷章取義、亂貼標籤到處黑別人，在個人社群媒體發達的年代，很多人對「Hater」非常痛恨，因為這些人的心是髒的看什麼都髒；MV由黃明志飾演綁匪首領把這些網路施暴者抓走，讓他們消失在世界上。

黃明志出道以來一直是遭受網路霸凌的苦主，非常了解被網路攻擊的心情，這次合作也提醒他當時候做音樂的初衷，做音樂不要有限制，創作應該要自由，或許這些作品被禁上不了電台、電視台、KTV，也會擔心作品不會有商家置入或者賺不了錢，但創作本來就是要回歸初心。

《Hello Hater》裡有很多「XXX」的歌詞，讓黃明志在演唱時有種爽度爆棚的感覺，相信聽歌的粉絲聽了之後應該十分紓壓。也是因為這些酸民、黑粉讓黃明志有更高的討論度和知名度，現今黃明志的臉書粉絲團有262萬人，要謝謝他們10年來不離不棄，讓自己的版上總是熱鬧滾滾充滿人氣。

不過，黃明志的創作歌經常探討社會議題充滿爭議性，一些家長批評他教壞小孩，黃明志認為，家長可以嘗試換位思考，因爲歌詞中都是表達現實社會中發生的事情，社會的醜陋面不會因為不去講就憑空消失，與其隱瞞小朋友，父母可以透過機會教育讓他們觀察社會中發生的事情並給予教導正確的價值觀。