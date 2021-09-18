金鐘視帝龍劭華14日驟逝，讓許多親友不捨，留下無限的懷念，今（18日）是他的靈堂開放粉絲弔唁首日，現場以白色系及植物佈置，並點綴素白蠟燭，正中央立著約2公尺高的龍劭華照片，他雙手抱胸，臉上露出淺淺的微笑，西裝畢挺模樣，十分帥氣。

與龍劭華同門的李宣榕一身素淨到場悼念，演員陳珮騏向龍劭華致哀後受訪表示，她上次和龍見面時，是她去台東拍戲，龍哥剛好去台東探班和度假，他們曾在一家圈內老朋友開的店一起吃飯，「我對龍哥說了『謝謝他』，也對龍嫂說『沒辦法，龍哥就是這麼瀟灑』」，她誇龍劭華是個很脾氣很好、很照顧晚輩的人。

陳珮騏向龍劭華致哀。（圖/羅永銘）

77歲王滿嬌和龍劭華是認識30多年的好友，她中午也到靈堂致意，他們1992年曾合作過《廈門新娘》，近年則一起拍過《美味滿閣》，她說和龍劭華曾是住在天母的鄰居，印象中他身體一直很好，在靈堂前有對他說什麼？她悠悠地說「我心裡知道的事」。電影《角頭》監製率劇組及演員黃騰浩、唐振剛等一行人浩浩蕩蕩到場致意。