國民黨主席之爭選前「超級星期六」，18日在高雄市黨部舉辦高屏政見發表會，參選人張亞中壓軸登場，他以「如何贏回高雄為題」發表相關論述，他強調會把奪回高雄視為最重要的目標，若當選黨主席他會在高雄找最強候選人，絕不能放棄高雄，「就算跪也要把他跪出來」。

張亞中表示，2018年好不容易有個政治奇才韓國瑜替國民黨奪回高雄，也看到燈亮、路平、水溝通，高雄人民的幸福感來了，希望也來了，這是高雄20多年來重新再現的美麗光景，但隨後卻又不幸失去，高雄就是民進黨的巨大堡壘，若要摧毀必須先從根基掏空開始。

張亞中表示，高雄就像巨大堡壘，民進黨已經盤據20多年，除了有資源、人脈外，它還夠狠，要打下這座堡壘談何容易，必須先把根基摧毀，而民進黨根基就是他的理念、論述，他當選黨主席後會率領國民黨與民進黨進行直球對決。

張亞中指出，民進黨利用「228事件」、「白色恐怖」禁錮高雄人的思想，他若當選主席，會捍衛真正的中華民國史觀，他公開要求民進黨派3個人出來辯論228事件的真相，地點就在高雄，當民進黨論述崩潰時，就像大廈的地基開始動搖，此時才是國民黨有機會贏的時候。

張亞中強調，整個國民黨對高雄幾乎已經完全放棄，大家口口聲聲喊著拿下2022、2024，但這當中都沒有包括高雄，他如果當選主席，會把「拿下高雄」當作地方選舉最重要的任務，就算戰到死，也要攻進高雄這座堡壘，他會找到最強候選人，絕不能放棄高雄，「跪也要把他跪出來」，高雄這場戰役一定要贏。