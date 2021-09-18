1名網友日前搭乘客運，在上下車期間，1輛轎車因誤停客運停等區，車主遭客運司機勸離後突然爆氣，開始朝車內司機狂飆髒話，而司機疑似欲趕人走，不慎讓客運的氣壓門夾傷該車主，車主於是發狂朝車內吼「下來面對」、「都不要走，我要去醫院驗傷，你夾到我，你跑你就知道」，鬧事影片全曝光。

該網友在臉書「爆怨二公社」發文表示，他日前所搭乘的客運遇到1輛轎車停在停等區，客運司機要求對方離開，沒想到對方竟開始爆氣怒罵，之後客運司機請站務人員協助報警，對方還直接站在巴士出口處朝車內飆罵三字經、不讓司機員離開，原PO無奈地喊「真心覺得在這種時候出來亂的人真的很浪費別人時間」。

駕駛停客運停等區遭趕惱羞 氣壓門秒關GG了 囂張影片曝

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影片中該名轎車車主不斷對客運司機跳針吼說「你到底要不要下車」、「你現在下車啦」，司機員則不斷跟站務人員說「把他拉走」，疑似過程中司機欲趕人走，巴士門不慎夾傷對方，車主罵說「我不是乘客就可以夾我就對了，下來面對」、「都不要走，我要去醫院驗傷，你夾到我，你跑你就知道」。

其他網友看到影片後紛紛留言，「違停還這麼囂張 ，真不知道你哪來的臉大聲， 今天你遇到的是好好司機，遇到我你完蛋了」、「是不是夾到腦子了？不然怎麼會丟人現眼的在哪邊胡鬧？」「防礙到車行，趕快移開就好，還要找麻煩，等警察來了看誰被罰」。