新華社18日報導，今天是九一八事件90周年。大陸侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館18日收到一批日本友人代為徵集的史料，其中包括侵華日軍《戰鬥詳報》《陣中日誌》等，共計18件。

這批史料中不乏珍貴孤本，包括步兵第36聯隊第11中隊的《陣中日誌》、封面標註為「極密」的步兵第33聯隊的《南京附近戰鬥詳報》，以及日本軍醫山口誠太郎的軍帽等。

這批史料的徵集者是日本愛知縣圓光寺住持大東仁先生。從2005年起，他就在日本蒐集日軍侵華的相關史料。16年來，他代為徵集和無償捐贈給紀念館的史料已超過3000件。這次《戰鬥詳報》《陣中日誌》等證物也是受紀念館委託在日本通過拍賣等方式蒐集到的。

「日本有一部分人不承認有南京大屠殺的事實，而這批珍貴的資料就是鐵證。」大東仁介紹，《戰鬥詳報》是日軍的官方記錄，涉及殺害俘虜、在南京放火等罪行。

紀念館館長張建軍表示，這批史料中有不少是孤本，尤其《陣中日誌》是從1937年10月到1938年4月同一個部隊連續7個月的記錄，非常珍貴。紀念館將對這批史料展開研究，並充實到館藏中。