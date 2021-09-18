國民黨台北市議員羅智強近期常爬山、秀山運動照，他今(18日)日在臉書發文，表示早上和馬英九前總統一起騎車去淡水，結果他拍完出發照後發現馬「像風一樣在我前方消失，我就再也沒看到他了...」。

羅智強在臉書透露，上個星期跟馬總統登仙跡岩，他說他愛上騎單車，也說有機會的話，一起騎去社子島或淡水，而他自己前幾天從木柵租YouBike騎到大稻埕，發現騎車訓練到的肌群，和平常爬山非常不一樣，好在台北的車道規劃完善，只要注意安全，最後總能完成淡水行。

而今天兩人相約騎車到淡水，羅智強說，早上神采飛揚的先拍了出發照，然後，「馬英九就像風一樣在我前方消失，就再也沒看到他了...」。他開玩笑地說：「這絕對是我的腳踏車不好、這絕對是我昨天直播到太晚沒睡飽、這絕對是我昨天沒吃晚餐今天沒吃早餐體力不夠」。

最後，羅智強說，爭氣爭氣！下次一定要追上馬總統啦」。此篇貼文曝光一小時的時間，已有超過9千名網友按讚、破300則留言，台北市議員張斯綱留言表示「換一台協力車」，新北市議員葉元之則說，「可能是衣服的問題」。不少網友則都說，「羅秘書長是去拍出發照的」、「年紀到了，麻煩你認清現實」。