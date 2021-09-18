2021台北白晝之夜即將登場，今年受疫情影響，首創推出線上參與的嶄新藝術體驗，民眾在10月2日晚間6時至隔天早上6時，透過官方網站就能在家逛展、看表演，4大藝術企畫包括「藝術百草圖」、「台北共創歌」、「白晝夜夜談」及「白晝幻境映」，60組藝術家與民眾一起整晚不睡。

台北白晝之夜自2016年起舉辦，北市文化局長蔡宗雄表示，長蔡宗雄表示，面對後疫情時代，許多藝術家努力找尋多元展演模式的新常態，今年白晝之夜恰好提供了一個舞台，嘗試發現將藝術與觀眾媒合的新契機。

文化局指出，今年白晝之夜以一夜限定的線上4大藝術企畫，突破實體活動的區域限制，讓台北12個行政區都充滿藝術家的想像，同時串聯北投等地區場館夜間開放，展現不一樣的文化場館風貌，邀請民眾結合線上線下的互動感受，無論是宅在家或來場深夜走讀，都能體驗文化再度將人們連結起來的魅力。

白晝之夜「藝術百草圖」企畫號召60組包含表演藝術、服裝及舞台設計、光電裝置、攝影錄像、繪畫雕塑等跨界創作者，深入北市大街小巷汲取靈感，把對台北的想像化為一紙草圖或是一段影音，彷彿台北的藝術預言；「台北共創歌」由多位音樂人擔任DJ輪播12小時，由市民集結最有台北味的歌單。

以「質青倡議」為主題策畫「白晝夜夜談」，邀請6組不同領域知識網紅與意見領袖從白晝文史、運動、潮流藝術、城市現象等議題切入，陪你通宵線上尬聊一整夜；擅長透過放映策動群眾的紀實影音平台Giloo，在白晝之夜以「手牽手的朋友」為題號召「白晝幻境映」，播放包含「天橋不見了」等4部經典電影，帶領你夢遊台北的城市角落。

文化局說，今年白晝之夜精彩藝術企畫內容持續解鎖中，在白晝之夜正式開始前，官方網站（https：／／nuitblanchetaipei.info／）即日起搶先上線，邀民眾參加前導線上測驗，搶先獲得體驗白晝的在佳方案。