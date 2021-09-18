中秋連假首日，雲林縣北港鎮朝天宮出現1波人潮，與平日相比多出約5成，廟方表示受疫情影響，往年中秋連假人山人海的情景不再，但18日不少民眾利用連假出來透透氣、祈求平安；朝天宮商圈店家則認為連假首日人潮還不算多，以往年經驗研判，連假第2天人潮會更多，希望藉由中秋節衝一下買氣。

北港朝天宮18日上午，陸續有民眾前往參拜，大多是全家出遊，來自台中的許姓民眾說，南部與北部相比，疫情相對不嚴重，因此帶著全家南下北港參拜媽祖，希望疫情早日消退，同時也購買一些北港著名的糕餅，回去與親友分享。

朝天宮表示，疫情降至2級警戒後，參拜人潮有略為增加，但後來出現突破性感染，人潮又減少，中秋連假許多民眾外出透透氣，到寺廟參拜祈求心靈平靜，人潮增加約5成，廟方仍管制入廟人數，要求量體溫、戴口罩。

朝天宮周邊店家指出，今天廟前中山路出現許多轎車，大多是全家出遊，糕餅、麻油銷售情況不錯，主要是中秋不能群聚烤肉，買月餅回去與親友分享；另外，中秋後天氣逐漸轉涼，大家開始進補，麻油是進補的最佳佐料，買氣不錯。