大陸一名男網友日前在與其他網友閒聊之際，表示自己不玩手遊，「都玩別人媳婦、玩人妻」，為了取信眾人，乾脆開直播進入一棟大樓，與人妻進行「連結」，超羞過程曝光後隨即登上各大網站熱門搜尋排行。

綜合陸媒報導，一段名為「乾坤豪府24樓」的影片，近日在網路上爆紅，一名自稱「小王」的男子透露，自己平時最喜歡玩的遊戲，就是睡別人的老婆，當時有不少網友認為他在吹噓，紛紛要他提出證明，小王為了證明所言不假，二話不說就直奔湖北省孝感市一處名為「乾坤豪府」的大樓。

果然小王進屋後，一名穿著粉紅睡衣的人妻隨即開心相迎，小王甚至故意將鏡頭對準牆上，讓人妻與元配先生的婚紗照一同入鏡，接著兩人交談幾句後，小王就走進臥室與人妻進行「親密連結」，過程中還拍到床上有一名包著尿布的孩子，以及皮卡丘玩偶。

影片曝光後震驚無數網友，不少人同情人妻丈夫的遭遇，紛紛留言直呼「老公好可憐，辛辛苦苦出差賺錢，給小孩買尿布奶粉，老婆卻在家跟別人綠自己」、「綠就算了，綠到全國13億人都知道，以後還敢出門嗎？」、「小朋友就躺在旁邊，這媽媽也做得下去，太可怕了」、「這下恐怕瞞不住出差的老公了」。

小王透露平時最喜歡玩的遊戲，就是睡別人的老婆，直播時還刻意拍到人妻的婚紗照。（圖／翻攝自影片）