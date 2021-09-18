為推廣「婦幼安全」中市警局辦理110年度「中秋節慶祝活動-兒童保護宣導教育劇場（糖果屋）」劇場活動，透過兒童劇教導孩子如何正確的自我安全保護措施與防範的基本常識；17日晚間在葫蘆墩文化中心演奏廳登場，獲熱烈迴響。

繼今年5月慶祝母親節中市警局推出改編自內政部警政署的童書繪本「小紅帽森林歷險記」與知名兒童劇團「小青蛙劇團」合作的兒童保護宣導劇場，此次再攜手推出「中秋節慶祝活動-兒童保護宣導教育劇場（糖果屋）」劇場活動。

此劇描寫丁丁與妞妞兩兄妹，因體恤父母辛苦工作，自願幫忙找尋家中所需的食物。劇中蛀牙蟲以包裹著糖衣的話術來引誘兩兄妹拍攝猥褻影片及照片，糖果屋裡面的壞人，是專門誘拐未成年男、女，等到上當後用脅迫他們進行性交易，來賺取大量的金錢。警察叔叔護送丁丁和妞妞回家，並教導他們往後如果遇到危險，可以立即撥打110報警，或113 婦幼保護專線洽詢，尋求警察先生的保護。

透過活動結合時事並置入兒童安全議題核心，讓孩童輕鬆學習正確的人身安全及犯罪預防知識，藉由觀看兒童劇向下扎根教導孩子們如何面對危險及「危機處理能力」，進而讓家長與小孩有更多的互動討論，增進現代父母親子教養知能及有效情緒溝通技巧。

本次活動台中市警察局長蔡蒼柏全程參與，並與小朋友及家長有獎徵答、開心合影互動，也贈送宣導品小禮物，全場嗨翻天。